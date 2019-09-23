Сложно, но он знал, куда шел, – Кошевой рассказал, как изменился Зеленский

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой продолжает общаться с Владимиром Зеленским после его президентства, однако, не так часто, как раньше. Глава государства изменился за время работы на главной должности в Украине, немного устал, но пытается оставаться бодрым.

Дружба Кошевого и Зеленского длится больше 15 лет, поэтому даже сейчас они поддерживают теплые отношения, рассказал актер-кварталовец в программе "ЖВЛ".

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"Я дружу со своим другом, как и до этого дружил. 15 лет не заморачивался, какая должность. Сейчас меньше общаемся, потому что у него и без нас дел хватает", – сказал он.

Большой объем и важность работы на посту президента Украины несколько изменили Зеленского.

Ну как изменился, он немножко притомился, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Сложно, но он знал, куда шел,

– добавил Кошевой.

Несмотря на это, сам актер "95 Квартала" не имеет желания идти в политику и раскритиковал интерьер Офиса Президента.

"Я пришел в Офис Президента впервые после инаугурации. Я увидел, что там происходит, я имею в виду в коридорах, ковры все.. СССР... Поэтому я окончательно решил, что мне нечего там делать. Просто буду ходить туда на экскурсии и все", – подытожил Кошевой.

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Заметим, несмотря на президентство Владимир Зеленский принял участие в выступлении "95 Квартала" на закрытой части форума YES в Киеве. Глава государства впервые вышел на сцену вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.

Зеленский выступил с актером, который его пародирует: видео