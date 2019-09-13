Зеленский выступил с "95 Кварталом" на форуме YES: видео

Владимир Зеленский принял участие в выступлении "95 Квартала" на закрытой части форуме YES. Президент впервые вышел на сцену вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.

Актеры-кварталовцы впервые выступали на английском языке. Среди их шуток много о политике, сообщает журналистка 24 канала Мария Писаренко.

По теме: Сейчас будет смешно: "95 квартал" приехал на форум YES с актером Зеленским – видео

Во время одной из миниатюр выступал актер в образе Зеленского, который пытался спародировать президента. К нему на сцену вышел и сам гарант.



Зеленский выступил с актером "Квартала" / фото liga.net

Настоящий Зеленский и его двойник мерялись сходством и спорили, кто из них реальный глава государства.

Зеленский выступает с актером, который его пародирует: видео

Комик Евгений Кошевой во время выступления сказал, что Владимир Зеленский был сердцем коллектива "95 Квартала", но сейчас ушел к шоу-конкуренту, то есть в политику.

К слову, артисты "95 Квартала" в образе известных политиков выступили на закрытой части 16-й ежегодной встречи YES.



Выступление "95 Квартала" на форуме YES в Киеве / фото liga.net



Елена Кравец в роли Юлии Тимошенко на форуме YES в Киеве / фото 24 канала, Мария Писаренко

Что известно о YES-2019?16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.