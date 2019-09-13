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      Зеленский выступил с "95 Кварталом" на форуме YES: видео

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      Зеленский впервые вышел на сцену с пародирующим его актером
      Зеленский впервые вышел на сцену с пародирующим его актером / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский принял участие в выступлении "95 Квартала" на закрытой части форуме YES. Президент впервые вышел на сцену вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует.

      Актеры-кварталовцы впервые выступали на английском языке. Среди их шуток много о политике, сообщает журналистка 24 канала Мария Писаренко.

      По теме: Сейчас будет смешно: "95 квартал" приехал на форум YES с актером Зеленским – видео

      Во время одной из миниатюр выступал актер в образе Зеленского, который пытался спародировать президента. К нему на сцену вышел и сам гарант.


      Зеленский выступил с актером "Квартала" / фото liga.net

      Настоящий Зеленский и его двойник мерялись сходством и спорили, кто из них реальный глава государства.

      Зеленский выступает с актером, который его пародирует: видео

      Комик Евгений Кошевой во время выступления сказал, что Владимир Зеленский был сердцем коллектива "95 Квартала", но сейчас ушел к шоу-конкуренту, то есть в политику.

      К слову, артисты "95 Квартала" в образе известных политиков выступили на закрытой части 16-й ежегодной встречи YES.


      Выступление "95 Квартала" на форуме YES в Киеве / фото liga.net


      Елена Кравец в роли Юлии Тимошенко на форуме YES в Киеве / фото 24 канала, Мария Писаренко

      Что известно о YES-2019?16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Форум YES 2019 в Киеве Новости LifeStyle Новости политики Квартал 95
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