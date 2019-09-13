22:10
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський вперше виступив з актором "95 Кварталу", який його пародіює: відео

      313 Читать новость на русском
      Зеленський вперше вийшов на сцену з актором, що його пародіює
      Зеленський вперше вийшов на сцену з актором, що його пародіює / Колаж 24 Каналу

      Володимир Зеленський взяв участь у виступі "95 Кварталу" на закритій частині форумі YES. Президент вперше вийшов на сцену разом з актором Юрієм Великим, який його пародіює.

      Актори-кварталівці вперше виступали англійською мовою. Серед їхніх жартів - чимало про політику, повідомляє журналістка 24 каналу Марія Писаренко.

      До теми: Зараз буде смішно: "95 квартал" приїхав на форум YES з актором-Зеленським – відео

      Під час однієї з мініатюр виступав актор в образі Зеленського, який намагався спародіювати президента. До нього на сцену вийшов і сам гарант.

      Справдній Зеленський і його двійник міряли схожістю та сперечалися, хто з них реальний глава держави.

      Зеленський виступає з актором, який його пародіює: відео

       

      До слова, комік Євген Кошовий під час виступу сказав, що Володимир Зеленський був серцем колективу "95 Кварталу", але зараз пішов до шоу-конкурента, тобто у політику. 

      Новина доповнюється...

      Що відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

      blog_ava
      Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі
      сьогодні
      12727
      Теги: Новини політики Новини України Новини LifeStyle Квартал 95 Форум YES 2019 у Києві Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сьогодні , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 347
      Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 19:02 Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      2220
      Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      сьогодні , 18:03 Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      472
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 18:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 1188
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сьогодні , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1714
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук