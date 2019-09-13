Зеленський вперше виступив з актором "95 Кварталу", який його пародіює: відео

Володимир Зеленський взяв участь у виступі "95 Кварталу" на закритій частині форумі YES. Президент вперше вийшов на сцену разом з актором Юрієм Великим, який його пародіює.

Актори-кварталівці вперше виступали англійською мовою. Серед їхніх жартів - чимало про політику, повідомляє журналістка 24 каналу Марія Писаренко.

До теми: Зараз буде смішно: "95 квартал" приїхав на форум YES з актором-Зеленським – відео

Під час однієї з мініатюр виступав актор в образі Зеленського, який намагався спародіювати президента. До нього на сцену вийшов і сам гарант.

Справдній Зеленський і його двійник міряли схожістю та сперечалися, хто з них реальний глава держави.

Зеленський виступає з актором, який його пародіює: відео

До слова, комік Євген Кошовий під час виступу сказав, що Володимир Зеленський був серцем колективу "95 Кварталу", але зараз пішов до шоу-конкурента, тобто у політику.

Новина доповнюється...

Що відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.