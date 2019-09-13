Зараз буде смішно: "95 квартал" приїхав на форум YES з актором-Зеленським – відео

На 16-ту щорічну зустріч YES приїхали артисти "95 Кварталу" з акторами в образі відомих політиків. У гумористів запланований виступ на закритій частині форуму.

Кварталівці приїхали на форум під вечір і відмовлялися давати коментарі пресі, розповідає журналістка 24 каналу Марія Писаренко.

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Серед акторів – Юрій Великий, який на сцені грає Президента України Володимира Зеленського. На запитання журналістів, навіщо "Квартал" приїхав на форум, він намагався віджартовуватися і сказав: "Просто подивитися, що буде відбуватися".

Також перед учасниками форуму виступатиме й Олена Кравець у популярному образі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.



На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ — 24 канал (@24tvua) September 13, 2019

Актор Євген Кошовий також не захотів розповідати журналістам, чи буде "Квартал" давати концерт перед публікою, але пообіцяв, що буде весело.

Зараз буде смішно, не переживайте,

– сказав він.

На запитання журналістки, чи "буде смішно наступні 5 років?", Кошовий відповів: "Йой Господи. Нащо вам такі питання? Мало у фейсбуці таких питань?".

Тим не менш, актор зауважив, що у нього "суперський" настрій і пішов на закриту частину форуму.

Кошовий на форумі YES у Києві: відео

Що відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.