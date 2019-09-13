Зараз буде смішно: "95 квартал" приїхав на форум YES з актором-Зеленським – відео
На 16-ту щорічну зустріч YES приїхали артисти "95 Кварталу" з акторами в образі відомих політиків. У гумористів запланований виступ на закритій частині форуму.
Кварталівці приїхали на форум під вечір і відмовлялися давати коментарі пресі, розповідає журналістка 24 каналу Марія Писаренко.
Що казав гарант на форумі YES: Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, – Зеленський
Серед акторів – Юрій Великий, який на сцені грає Президента України Володимира Зеленського. На запитання журналістів, навіщо "Квартал" приїхав на форум, він намагався віджартовуватися і сказав: "Просто подивитися, що буде відбуватися".
Також перед учасниками форуму виступатиме й Олена Кравець у популярному образі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
Актор Євген Кошовий також не захотів розповідати журналістам, чи буде "Квартал" давати концерт перед публікою, але пообіцяв, що буде весело.
Зараз буде смішно, не переживайте,
– сказав він.
На запитання журналістки, чи "буде смішно наступні 5 років?", Кошовий відповів: "Йой Господи. Нащо вам такі питання? Мало у фейсбуці таких питань?".
Тим не менш, актор зауважив, що у нього "суперський" настрій і пішов на закриту частину форуму.
Кошовий на форумі YES у Києві: відео
Що відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.