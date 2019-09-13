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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Сейчас будет смешно: "95 квартал" приехал на форум YES с актером-Зеленским – видео

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      "Квартал 95" приехал на закрытую часть форума YES
      "Квартал 95" приехал на закрытую часть форума YES / Скриншот

      На 16-ю ежегодную встречу YES приехали артисты "95 Квартала" с актерами в образе известных политиков. В юмористов запланировано выступление на закрытой части форума.

      Кварталовцы приехали на форум под вечер и отказывались давать комментарии прессе, рассказывает журналистка 24 канала Мария Писаренко.

      Что говорил гарант на форуме YES: Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

      Среди актеров – Юрий Великий, который на сцене играет Президента Украины Владимира Зеленского. На вопрос журналистов, зачем "Квартал" приехал на форум, он пытался отшучиваться и сказал: "Просто посмотреть, что будет происходить".

      Также перед участниками форума выступит и Елена Кравец в популярном образе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

      Актер Евгений Кошевой также не захотел рассказывать журналистам, будет ли "Квартал" давать концерт перед публикой, но пообещал, что будет весело.

      Сейчас будет смешно, не переживайте,
      – сказал он.

      На вопрос журналистки, "будет ли смешно следующие 5 лет?", Кошевой ответил: "Ой Господи. Зачем вам такие вопросы? Мало в фейсбуке таких вопросов?".

      Тем не менее, актер отметил, что у него "суперское" настроение и пошел на закрытую часть форума.

      Что известно о YES-2019?
      16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Форум YES 2019 в Киеве Новости LifeStyle Новости политики Квартал 95
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