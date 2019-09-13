Сейчас будет смешно: "95 квартал" приехал на форум YES с актером-Зеленским – видео

На 16-ю ежегодную встречу YES приехали артисты "95 Квартала" с актерами в образе известных политиков. В юмористов запланировано выступление на закрытой части форума.

Кварталовцы приехали на форум под вечер и отказывались давать комментарии прессе, рассказывает журналистка 24 канала Мария Писаренко.

Что говорил гарант на форуме YES: Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

Среди актеров – Юрий Великий, который на сцене играет Президента Украины Владимира Зеленского. На вопрос журналистов, зачем "Квартал" приехал на форум, он пытался отшучиваться и сказал: "Просто посмотреть, что будет происходить".

Также перед участниками форума выступит и Елена Кравец в популярном образе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.



На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ — 24 канал (@24tvua) September 13, 2019

Актер Евгений Кошевой также не захотел рассказывать журналистам, будет ли "Квартал" давать концерт перед публикой, но пообещал, что будет весело.

Сейчас будет смешно, не переживайте,

– сказал он.

На вопрос журналистки, "будет ли смешно следующие 5 лет?", Кошевой ответил: "Ой Господи. Зачем вам такие вопросы? Мало в фейсбуке таких вопросов?".

Тем не менее, актер отметил, что у него "суперское" настроение и пошел на закрытую часть форума.

Что известно о YES-2019?

16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.