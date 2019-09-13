Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

Президент выступил на ежегодном международном форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Перед выступлением он провел опрос среди мировых лидеров.

Зеленский просил политиков ответить ему на простой вопрос – что делает их счастливыми. Большинство отвечали: семья, дом, здоровье близких людей. Украинский лидер согласился с этими ответами и процитировал слова "своего любимого 6-летнего классика", сына: "Счастье – это, когда папа возвращается домой до того, как я засыпаю".

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Большинство людей говорят: самое важное – это родные и семья. Так и есть, и я буду говорить про свою семью в Украине. Представим себе украинскую семью, которая собралась за столом, но не в полном составе. Пустует один стул. В некоторых семьях он будет пустовать всегда. Потому что он принадлежит тому, кто защищает Украину на Востоке,

– сказал Зеленский.

Президент перечислил и других членов "украинской семьи за столом": гастарбайтера, который отправляет семье деньги, но они не приносят никому счастья.

"За этим столом есть бабушка и дедушка, которые просто чувствуют себя ненужными. Они работали долгие годы и теперь могли бы путешествовать по миру, впрочем, имеют иное путешествие: от поликлиники до аптеки", – добавил Зеленский.

Рассказал Зеленский и о молодых людях, желающих уехать из Украины, и о "неудачнике-предпринимателе", который должен нарушать множество законов, чтобы его бизнес мог процветать. Свою метафорическую речь Зеленский подвел к необходимости проведения немедленных реформ в Украине.

Я не уверен, что счастлив быть президентом, но точно счастлив быть президентом Украины,

– подчеркнул гарант.

Чтобы сделать Украину счастливой, по мнению Зеленского, нужно побороть врага и не только внешнего.

"Нужно побороть бедность, коррупцию и, извините, зависть. Счастье украинской семьи – все за столом, без пустых стульев. Гражданам надо вернуть веру в справедливость. Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах", – добавил Зеленский.

Выступление Зеленского на форуме YES: видео