11:23
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ФОРУМ YES 2019 ЦВК ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ФОРУМ YES 2019 ЦВК ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, – Зеленський

      2079 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент виступив на щорічному міжнародному форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Перед виступом він провів опитування серед світових лідерів.

      Зеленський просив політиків відповісти йому на просте питання – що робить їх щасливими. Більшість відповідали: сім’я, дім, здоров’я близьких людей. Український лідер погодився із цими відповідями та процитував слова "свого улюбленого 6-річного класика", сина: "Щастя – це, коли тато повертається додому до того, як я засинаю".

      Актуально: Ви втрачаєте гроші, а ми – людей, – Зеленський закликав Захід зберігати санкції

      Більшість людей каже: найважливіше – це родина і сім’я. Так і є, і я говоритиму про свою родину в Україні. Щастя – це щаслива сім’я. Уявімо собі українську родину, яка зібралася за столом, але не в повному складі. Пустує один стілець. В деяких сім’ях він пустуватиме завжди. Бо він належить тому, хто захищає Україну на Сході,
      – сказав Зеленський.

      Президент перелічив й інших членів "української родини за столом": заробітчанина, який відправляє сім’ї гроші, але вони не приносять нікому щастя.

      "За цим столом є бабуся і дідусь, які просто відчувають себе непотрібними. Вони працювали довгі роки й тепер могли б подорожувати світом, втім, мають іншу мандрівку: від поліклініки до аптеки", – додав Зеленський.

      Розповів Зеленський й про молодих людей, які бажають виїхати з України, й про "невдаху-підприємця", який повинен порушувати безліч законів, щоб його бізнес міг процвітати. Свою метафоричну промову Зеленський підвів до необхідності проведення негайних реформ в Україні.

      Я не впевнений, що щасливий бути президентом, але точно щасливий бути президентом України,
      – наголосив гарант.

      Щоб зробити Україну щасливою, на думку Зеленського, потрібно побороти ворога й не лише зовнішнього.

      "Треба побороти бідність, корупцію і, вибачте, заздрість. Щастя української родини – всі за столом, без порожніх стільців. Громадянам треба повернути віру у справедливість. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", – додав Зеленський.

      Виступ Зеленського на форумі YES: відео

       

      blog_ava
      Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      9042
      Теги: Володимир Зеленський Форум YES 2019 Новини України Новини політики Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
      сьогодні , 10:00 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
      4404
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 09:10 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 2133
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1676
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      сьогодні , 08:45 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 826
      Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      сьогодні , 08:14 Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      Інна Жолобович 1834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук