Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, – Зеленський

Президент виступив на щорічному міжнародному форумі YES та розповів, що на його думку є щастям. Перед виступом він провів опитування серед світових лідерів.

Зеленський просив політиків відповісти йому на просте питання – що робить їх щасливими. Більшість відповідали: сім’я, дім, здоров’я близьких людей. Український лідер погодився із цими відповідями та процитував слова "свого улюбленого 6-річного класика", сина: "Щастя – це, коли тато повертається додому до того, як я засинаю".

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Більшість людей каже: найважливіше – це родина і сім’я. Так і є, і я говоритиму про свою родину в Україні. Щастя – це щаслива сім’я. Уявімо собі українську родину, яка зібралася за столом, але не в повному складі. Пустує один стілець. В деяких сім’ях він пустуватиме завжди. Бо він належить тому, хто захищає Україну на Сході,

– сказав Зеленський.

Президент перелічив й інших членів "української родини за столом": заробітчанина, який відправляє сім’ї гроші, але вони не приносять нікому щастя.

"За цим столом є бабуся і дідусь, які просто відчувають себе непотрібними. Вони працювали довгі роки й тепер могли б подорожувати світом, втім, мають іншу мандрівку: від поліклініки до аптеки", – додав Зеленський.

Розповів Зеленський й про молодих людей, які бажають виїхати з України, й про "невдаху-підприємця", який повинен порушувати безліч законів, щоб його бізнес міг процвітати. Свою метафоричну промову Зеленський підвів до необхідності проведення негайних реформ в Україні.

Я не впевнений, що щасливий бути президентом, але точно щасливий бути президентом України,

– наголосив гарант.

Щоб зробити Україну щасливою, на думку Зеленського, потрібно побороти ворога й не лише зовнішнього.

"Треба побороти бідність, корупцію і, вибачте, заздрість. Щастя української родини – всі за столом, без порожніх стільців. Громадянам треба повернути віру у справедливість. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", – додав Зеленський.

Виступ Зеленського на форумі YES: відео