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      Складно, але він знав, куди йшов, – Кошовий розповів, як змінився Зеленський

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      Складно, але він знав, куди йшов, – Кошовий розповів, як змінився Зеленський

      Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий продовжує спілкуватися з Володимиром Зеленським після його президентства, проте, не так часто, як раніше. Глава держави змінився за час роботи на головній посаді в Україні, трішки втомився, але намагається залишатись бадьорим.

      Дружба Кошового і Зеленського триває понад 15 років, тому навіть зараз вони підтримують теплі стосунки, розповів актор-кварталівець у програмі "ЖВЛ".

      Вам буде цікаво: Жарти над Росією та Порошенком: як "Квартал" і Зеленський розважали гостей на YES – відео

      "Я дружу зі своїм другом, як і до цього дружив. 15 років не морочився, яка посада. Зараз менше спілкуємося, тому що в нього і без нас справ вистачає", – сказав він.

      Великий обсяг та важливість роботи на посаді президента України дещо змінили Зеленського.

      Ну як змінився, він трошки притомився, мені здається. По голосу чутно, що він хоче здаватися бадьорим. Складно, але він знав, куди йшов,
      – додав Кошовий.

      Попри це, сам актор "95 Кварталу" не має бажання йти у політику та розкритикував інтер'єр Офісу Президента.

      "Я прийшов до Офісу Президента вперше після інавгурації. Я побачив, що там відбувається, я маю на увазі в коридорах, килими все.. СРСР.. Тому я остаточно вирішив, що мені немає чого там робити. Просто ходитиму туди на екскурсії і все", – підсумував Кошовий.

      Читайте також: Студія "Квартал 95" запускає шоу "Де-мократія?", у якому критикуватиме Зеленського

      Зауважимо, попри президенство Володимир Зеленський взяв участь у виступі "95 Кварталу" на закритій частині форумі YES у Києві. Глава держави вперше вийшов на сцену разом з актором Юрієм Великим, який його пародіює.

      Зеленський виступив з актором, який його пародіює: відео

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Квартал 95 Президент України Офіс Президента
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