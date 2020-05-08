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      Навколо Зеленського є купа дармоїдів, – Кошовий про оточення президента

      - Читать новость на русском
      Євген Кошовий
      Євген Кошовий / Znaj.ua

      Навколо президента Володимира Зеленського є багато людей, які нічого не роблять, і яким потрібні тільки гроші. Однак глава держави знає про те, що відбувається в його оточенні, але розуміє, як з цим дати раду.

      Дружба з президентом дозволяє Кошовому висловлювати свої думки Зеленському, навіть якщо вони його можуть зачепити. Про це Кошовий повідомив в ефірі програми "Бацман", інформує "Гордон".

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      Що значить "неприємні речі"? Це те, що навколо нього є купа дармоїдів, які не роблять нічого? Так, таке я можу сказати, звісно. І думаю, що він із цим усім розбереться. Потрібно просто не заважати, 
      – заявив Кошовий.

      Друг Зеленсього впевнений, що президент має план, як діяти з людьми, які заважають йому нормально працювати.

      "Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Я сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – додав він.

      Також актор вважає, що вороги чинного глави держави – серед близького оточення і декому з них потрібні лише гроші.

      На думку Кошового, аби увійти в історію України, Зеленський має виконати за каденцію головне завдання – закінчити війну на Донбасі.

      Цікаво! Художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий запевнив, що після президентства Володимира Зеленського залюбки візьмуть назад на роботу. За словами Кошового, вони з Зеленським досі залишилися найкращими друзями.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Євген Кошовий Президент України Володимир Зеленський Новини політики
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