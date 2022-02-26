Вокзал в Киеве возобновил работу после обстрела поблизости

В Киеве продолжают задерживать диверсионные группы врага. Неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала раздавался взрыв.

Во время опасного момента всех людей эвакуировали из здания вокзала. Там было отключено электричество.

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Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу. Отправляем поезда,

– сообщили в Укрзализныце.

Перевозчик просит сохранять спокойствие.

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