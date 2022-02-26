Вокзал в Киеве возобновил работу после обстрела поблизости
26 февраля 2022 , 22:19Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
В Киеве продолжают задерживать диверсионные группы врага. Неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала раздавался взрыв.
Во время опасного момента всех людей эвакуировали из здания вокзала. Там было отключено электричество.
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Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу. Отправляем поезда,
– сообщили в Укрзализныце.
Перевозчик просит сохранять спокойствие.
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