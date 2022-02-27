Соответствующую информацию сообщили в телеграмме "Укрзализныци". Это произошло в 11:20 27 февраля.

По теме Для родственников оккупантов: МВД запустило сайт о смерти или пленении россиян

На киевском вокзале заканчивается вода и еда

Для людей открыты все залы ожидания. "Укрзализныця" предоставляет людям воду и напитки, но запасы уже завершаются,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 27 февраля в 11:20, на железнодорожном вокзале Киева находятся около 600 человек, ожидающих своих поездов или избравших вокзал, как укрытие.

В компании написали:

просим пассажиров, следующих поездами из других городов через Киев, передавать воду и продукты питания;

также просим бизнес по возможности доставить на вокзал воду и продукты.

"Важно, вместимость бомбоубежища вокзала ограничена, поэтому в случае опасности туда будут пускать детей, женщин и пожилых людей", – сообщила "Укрзализныця".

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.