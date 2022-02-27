Відповідну інформацію повідомили у телеграмі "Укрзалізниці". Це трапилось об 11:20 27 лютого.

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На київському вокзалі закінчується вода та їжа

Для людей відкриті усі зали очікування. Укрзалізниця надає людям воду та напої, але запаси вже завершуються,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 27 лютого об 11:20, на залізничному вокзалі Києва перебувають близько 600 людей, які очікують своїх поїздів або обрали вокзал, як укриття.

У компанії написали:

просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ передавати воду та продукти харчування;

також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти.

"Важливо, місткість бомбосховища вокзалу обмежено, тому у разі небезпеки туди будуть пускати дітей, жінок та людей похилого віку", – повідомила Укрзалізниця.

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