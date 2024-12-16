Аналитики DeepState показали, как сейчас выглядит город, передает 24 Канал. Он почти ежедневно страдает от постоянных российских обстрелов.

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Волчанск превратился в руины

С мая 2024 года Россия обстреливала Волчанск артиллерией и КАБами. В конце концов враг превратил город в сплошные руины.

Основанный в 17 веке казаками город на берегу реки Волчья (когда-то Волчьи Воды). Волчанск и 4 окрестные села пострадали в Голодомор, во время которого 1789 человек стали его жертвами. Город пережил Вторую мировую войну,

– написали аналитики.

От россиян Силы обороны освободили город в сентябре 2022 года, но в мае 2024 вражеская армия во время наступления на Харьковщину вернулась туда.

После этого за Волчанск начались ожесточенные бои.

Как выглядит Волчанск / Фото DeepState

По состоянию на декабрь 2024 года россияне до сих пор пытаются продвинуться на Харьковщине, в частности, на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, как это было 3 и 4 декабря, но безуспешно. Также в конце ноября враг потерял там полевой склад боеприпасов.