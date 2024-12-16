Аналітики DeepState показали, який вигляд наразі має місто, передає 24 Канал. Воно майже щоденно потерпає від постійних російських обстрілів.

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Вовчанськ перетворився на руїну

З травня 2024 року Росія обстрілювала Вовчанськ артилерією та КАБами. Зрештою ворог перетворив місто на суцільну руїну.

Засноване у 17 столітті козаками місто на березі річки Вовча (колись Вовчі Води). Вовчанськ та 4 навколишні села постраждали у Голодомор, під час якого 1789 людей стали його жертвами. Місто пережило Другу світову війну,

– написали аналітики.

Від росіян Сили оборони звільнили місто у вересні 2022 року, але в травні 2024 ворожа армія під час наступу на Харківщину повернулася туди.

Після цього за Вовчанськ почалися запекли бої.

Який вигляд має Вовчанськ / Фото DeepState

Станом на грудень 2024 року росіяни досі намагаються просунутися на Харківщині, зокрема, на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, як це було 3 та 4 грудня, але безуспішно. Також наприкінці листопада ворог втратив там польовий склад боєприпасів.