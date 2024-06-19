Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Волчанске по состоянию на 18 июня. По его словам, в населенном пункте – примерно 50 мирных жителей.

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Что происходит в Волчанске

Чиновник констатировал: украинские воины сфокусировались на том, чтобы уничтожить максимальное количество живой силы и техники врага. Также ВСУ пытаются улучшить свое тактическое положение.

Бои идут за каждую улицу и за каждый дом. Но в целом на Харьковском направлении линия фронта стабилизирована,

– отметил Синегубов.

Председатель ОВА добавил, что большинство людей выехали из Волчанска на подконтрольную Украине территорию. Полицейские осуществляют обход домов вместе с военными, чтобы помочь мирным людям.

Существует беспокойство касательно территории, что под контролем оккупационных войск, поскольку там точно находятся люди. Они в крайне тяжелом положении и условиях.

Синегубов предположил, что количество погибших может составлять несколько десятков. Он отказался рассуждать о причинах, почему определенные лица отказались от эвакуации.

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Ранее Вооруженные Силы сообщали, что взяли в окружение россиян в Волчанске, которые находились возле агрегатного завода. У врага есть проблемы с логистикой, в частности поставками боеприпасов.