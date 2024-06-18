История с наступлением на Волчанск и Липцы сразу готовилась не ради достижения тактико-оперативного успеха. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, подчеркнув, что главная цель заключалась в пропаганде.

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Почему планы России провалились

Враг хотел получить только пропагандистский эффект от своего наступления. Очень сомнительно говорить о желании расширить линию фронта и вообще оценивать эффективность поставленных задач.

Более того, для того чтобы растянуть войска по линии 70 километров, создать огромное массированное наступление нужно было применить значительно больше войска. А Россия уже и так привлекла все свои стратегические резервы и была на пике возможностей,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Конечно, важной во время наступления была работа Вооруженных Сил, их умение давать отпор, реагировать на вызовы. Врагу не удалось сковать наши стратегические резервы, вычислить всю логистику. А неприятным сюрпризом для России стало то, что партнеры позволили поражать российские военные объекты своим оружием.

"Сейчас на Харьковском направлении они пытаются уже не продвигаться, а удерживать позиции. А даже если где-то закрепляются, то благодаря большим потерям и ресурсам", – заметил Тимочко.

Какова ситуация на Сумщине

В общем все приграничные с Россией и Беларусью направления находятся под потенциальной угрозой, даже те, где сейчас нет активных боевых действий. От оккупантов в любой момент можно ожидать попыток нанести удары.

Сумщина может быть одним из потенциальных направлений, где россияне могут проводить какую-то ограниченную операцию,

– сказал председатель Совета резервистов.

Возможно, если бы продвижение на севере Харьковщины было эффективным, то оккупанты попытались бы применить войска, которые имели для резерва, именно на Сумщине. Впрочем, судя по тому, что враг накопил примерно 20 – 25 тысяч войск на этом направлении, то вряд ли он способен к проведению масштабных операций.