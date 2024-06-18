Історія з наступом на Вовчанськ та Липці одразу готувалася не заради досягнення тактично-оперативного успіху. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, наголосивши, що головна мета полягала в пропаганді.

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Чому плани Росії провалилися

Ворог хотів здобути лише пропагандистський ефект від свого наступу. Дуже сумнівно говорити про бажання розширити лінію фронту та взагалі оцінювати ефективність поставлених завдань.

Щобільше, для того аби розтягнути війська по лінії 70 кілометрів, створити величезний масований наступ потрібно було застосувати значно більше війська. А Росія вже і так залучила всі свої стратегічні резерви й була на піку можливостей,

– підкреслив Іван Тимочко.

Звісно, важливою під час наступу була робота Збройних Сил, їхні вміння давати відсіч, реагувати на виклики. Ворогу не вдалося скувати наші стратегічні резерви, вирахувати всю логістику. А неприємним сюрпризом для Росії стало те, що партнери дозволили вражати російські військові об'єкти своєю зброєю.

"Зараз на Харківському напрямку вони намагаються вже не просуватися, а утримувати позиції. А навіть якщо десь закріплюються, то завдяки великим втратам і ресурсам", – зауважив Тимочко.

Яка ситуація на Сумщині

Загалом усі прикордонні з Росією і Білоруссю напрямки перебувають під потенційною загрозою, навіть ті, де зараз немає активних бойових дій. Від окупантів у будь-який момент можна очікувати спроб завдати ударів.

Сумщина може бути одним з потенційних напрямків, де росіяни можуть проводити якусь обмежену операцію,

– сказав голова Ради резервістів.

Можливо, якби просування на півночі Харківщини було ефективнішим, то окупанти спробували б застосувати війська, які мали для резерву, саме на Сумщині. Втім, судячи з того, що ворог накопичив приблизно 20 – 25 тисяч військ на цьому напрямку, то навряд чи він здатний до проведення масштабних операцій.