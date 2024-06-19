Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію у Вовчанську станом на 18 червня. За його словами, у населеному пункті – приблизно 50 мирних жителів.

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Що відбувається у Вовчанську

Посадовець констатував: українські воїни сфокусувались на тому, аби знищити максимальну кількість живої сили та техніки ворога. Також ЗСУ намагаються покращити своє тактичне положення.

Бої йдуть за кожну вулицю та за кожен будинок. Але загалом на Харківському напрямку лінія фронту стабілізована,

– зазначив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що більшість людей виїхали з Вовчанська на підконтрольну Україні територію. Поліцейські здійснюють обхід будинків разом з військовими, аби допомогти мирним людям.

Існує занепокоєння щодо території, яка під контролем окупаційних військ, оскільки там точно перебувають люди. Вони у вкрай тяжкому становищі та умовах.

Синєгубов припустив, що кількість загиблих може становити декілька десятків. Він відмовився розмірковувати щодо причин, чому певні особи відмовились від евакуації.

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Раніше Збройні Сили повідомляли, що взяли в оточення росіян у Вовчанську, які перебували біля агрегатного заводу. У ворога є проблеми з логістикою, зокрема постачанням боєприпасів.