Так, по словам представителя, в городе Волчанск Харьковской области заблокированы десятки российских оккупантов. Но не сотни, как об этом ранее писали СМИ.

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Что известно о ситуации в Волчанске с заблокированными россиянами

Юрий Повх отметил, что россияне пока не оперируют большими массами личного состава, как отмечалось в сообщениях СМИ.

То есть 400 человек – такой факт подтвердить невозможно, потому что его не существует,

– сказал представитель ОТУВ "Харьков".

В то же время он отметил, что оперативно-тактическая группировка войск ответственно относится к предоставлению обновленной информации о ситуации на фронте. Повх объяснил, что военные избегают комментариев обстановки на линии фронта в режиме реального времени или краткосрочных комментариев для обеспечения безопасности украинских солдат, поскольку на кону стоит их жизнь.

"Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", – сказал он.

Стоит отметить, что журналисты американского издания Forbes писали, что по меньшей мере 400 российских военных оказались заблокированными на Волчанском химическом заводе. Оккупанты оказались под плотным обстрелом украинских планировочных бомб. В то же время 30 россиян с этого завода, как утверждает издание, решили сдаться Силам обороны.