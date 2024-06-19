Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что постоянные удары деморализуют противника. Вероятно, некоторые из россиян уже сейчас готовы сдаваться в плен.

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Как могут запугивать оккупантов

Но есть командование, которое предоставляет приказы. Даже может быть приказ, что "если вы сдаетесь в плен, то после обмена, когда вы вернетесь в Россию, вы здесь окажетесь в тюрьме. И, возможно, даже больше никогда не выйдете из нее",

– сказал Коваленко.

Неоднократно уже было, что россияне, которые могли сдаться в плен, сами себя убивали. Поэтому захватчиков могут запугивать. Мол, что украинские военные их якобы "будут пытать до смерти в плену". Или же – оккупанты предупреждают, что свои же с ними сделают то же самое.

Какая ситуация в районе Волчанска: смотрите на карте

Самая большая проблема врага – Волчанск и Липцы. Особенно последний населенный пункт. Там Силы обороны Украины потеснили россиян в районе села Глубокое. В то же время в Волчанске украинские защитники расширяют зону контроля.

В ВСУ тем временем заявили, что знают, сколько захватчиков заехало на агрегатный завод в Волчанске. Украинские военные имеют полную информацию о враге.