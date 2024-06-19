Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що постійні удари деморалізують противника. Ймовірно, дехто з росіян уже нині готовий здаватися у полон.

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Як можуть залякувати окупантів

Але є командування, яке надає накази. Навіть може бути наказ, що "якщо ви здаєтеся у полон, то після обміну, коли ви повернетеся до Росії, ви тут опинитесь у тюрмі. І, можливо, навіть більше ніколи не вийдете з неї",

– сказав Коваленко.

Неодноразово уже було, що росіяни, які могли здатися в полон, самі себе убивали. Тому загарбників можуть залякувати. Мовляв, що українські військові їх нібито "закатують до смерті у полоні". Або ж – окупанти попереджають, що свої ж з ними зроблять те ж саме.

Яка ситуація в районі Вовчанська: дивіться на карті

Найбільша проблема ворога – Вовчанськ та Липці. Особливо останній населений пункт. Там Сили оборони України потіснили росіян в районі села Глибоке. Водночас у Вовчанську українські захисники розширюють зону контролю.

У ЗСУ тим часом заявили, що знають, скільки загарбників заїхало на агрегатний завод у Вовчанську. Українські військові мають повну інформацію про ворога.