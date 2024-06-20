Так, за словами речника, у місті Вовчанськ Харківської області заблоковані десятки російських окупантів. Але не сотні, як про це раніше писали ЗМІ.

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Що відомо про ситуацію у Вовчанську з заблокованими росіянами

Юрій Повх зазначив, що росіяни наразі не оперують великими масами особового складу, як зазначалося у повідомленнях ЗМІ.

Тобто 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує,

– сказав речник ОТУВ "Харків".

Водночас він наголосив, що оперативно-тактичне угруповання військ відповідально ставиться до надання оновленої інформації про ситуацію на фронті. Повх пояснив, що військові уникають коментарів обстановки на лінії фронту у режимі реального часу або короткострокових коментарів для забезпечення безпеки українських солдатів, оскільки на кону стоїть їхнє життя.

"Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", − сказав він.

Варто зазначити, що журналісти американського видання Forbes писали, що щонайменше 400 російських військових опинилися заблокованими на Вовчанському хімічному заводі. Окупанти опинилися під щільним обстрілом українських планувальних бомб. Водночас 30 росіян з цього заводу, як стверджує видання, вирішили здатися Силам оборони.