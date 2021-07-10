Дипломат рассказал, что внимательно следит за происходящим в Черном море. По словам Волкера, европейские страны должны более активно реагировать "на безрассудство России".
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"Британское судно, прошедшее в законных территориальных водах неподалеку от Крыма, сделало вполне правильно", – сказал Курт Волкер.
Российская сторона заверила, что открыла предупредительный огонь в его сторону, а британцы утверждают, что никакого предупреждения не было, отметил дипломат.
В любом случае это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексию Крыма,
– заявил Волкер
Инцидент с эсминцем Defender: главное
- 23 июня военные России заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender – недалеко от оккупированного Крыма в частности.
- Однако в Минобороны Великобритании опровергли заявление россиян и добавили, что выстрелов в сторону Defender не было.
- В Москве отметили, что произвели выстрелы по курсу эсминца, мол, тот "зашел в территориальные воды России".
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нарушений не было, ведь Лондон не признает аннексию Крыма Россией, поэтому королевские ВМС действовали в соответствии с международным правом.