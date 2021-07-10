Дипломат рассказал, что внимательно следит за происходящим в Черном море. По словам Волкера, европейские страны должны более активно реагировать "на безрассудство России".

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"Британское судно, прошедшее в законных территориальных водах неподалеку от Крыма, сделало вполне правильно", – сказал Курт Волкер.

Российская сторона заверила, что открыла предупредительный огонь в его сторону, а британцы утверждают, что никакого предупреждения не было, отметил дипломат.

В любом случае это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексию Крыма,

– заявил Волкер

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