Дипломат рассказал, что внимательно следит за происходящим в Черном море. По словам Волкера, европейские страны должны более активно реагировать "на безрассудство России".

К теме "Дефендер" в водах Крыма: что означает провокация россиян против британского эсминца

"Британское судно, прошедшее в законных территориальных водах неподалеку от Крыма, сделало вполне правильно", – сказал Курт Волкер.

Российская сторона заверила, что открыла предупредительный огонь в его сторону, а британцы утверждают, что никакого предупреждения не было, отметил дипломат.

В любом случае это хороший пример, когда Великобритания подчеркивает, что уважает и признает территориальные воды Украины и не признает аннексию Крыма,
– заявил Волкер

Инцидент с эсминцем Defender: главное

  • 23 июня военные России заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender – недалеко от оккупированного Крыма в частности.
  • Однако в Минобороны Великобритании опровергли заявление россиян и добавили, что выстрелов в сторону Defender не было.
  • В Москве отметили, что произвели выстрелы по курсу эсминца, мол, тот "зашел в территориальные воды России".
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нарушений не было, ведь Лондон не признает аннексию Крыма Россией, поэтому королевские ВМС действовали в соответствии с международным правом.