Дипломат розповів, що уважно стежить за тим, що відбувається в Чорному морі. За словами Волкера, європейські країни повинні більш активно реагувати "на нерозсудливість Росії".

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"Британське судно, що пройшло в законних територіальних водах неподалік від Криму, вчинило цілком правильно", – сказав Курт Волкер.

Російська сторона запевнила, що відкрила попереджувальний вогонь у його бік, а британці стверджують, що ніякого попередження не було, зазначив дипломат.

У будь-якому випадку це хороший приклад, коли Велика Британія наголошує, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексію Криму,

– заявив Волкер

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