Бывший спецпредстаитель Государственного департамента США по вопросам Украины Волкер заявил, что американские чиновники слишком часто "жаловались" на украинцев. Звучали фразы вроде: "Вам нужно сделать это, нужно сделать то".

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В то же время украинцы также выражали недовольство действиями США. В частности, позицией страны по "Северному потоку-2".

Волкер заметил: он надеется, что это останется позади. Тогда страны смогут откровенно обсудить, как США могут "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины к НАТО"

Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся на одной стороне стола,

– подчеркнул Волкер.

ПДЧ – скорее препятствие

По словам Волкера, План действий по членству в НАТО для Украины скорее является препятствием, чем возможностью.

Некоторые страны эксплуатируют вопросы ПДЧ.

Они рассказывают, что Украина должна его получить, но пока не может.

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