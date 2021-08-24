Ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Волкер заявив, що американські чиновники надто часто "скаржилися" на українців. Лунали фрази на кшталт: "вам потрібно зробити це, потрібно зробити те".
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Водночас українці також висловлювали невдоволення діями США. Зокрема, позицією країни щодо "Північного потоку-2".
Волкер зауважив: він сподівається, що це залишиться позаду. Тоді країни зможуть відверто обговорити, як США можуть "просунути вперед питання прагнень України до НАТО"
По-перше, я гадаю, найважливішим у поїздці Зеленського буде спроба зафіксувати, що США та Україна працюють як справжні стратегічні партнери, знаходяться на одній стороні столу,
– наголосив Волкер.
ПДЧ – скоріше перешкода
- За словами Волкера, План дій щодо членства в НАТО для України радше є перешкодою, аніж можливістю.
- Деякі країни експлуатують питання ПДЧ.
- Вони розповідають, що Україна має його отримати, але наразі не може.
Візит Зеленського до США: головне
- Візит Володимира Зеленського до США розпочнеться 28 серпня. Український лідер відвідає Вашингтон, Чикаго та Сан-Франциско.
- Зустріч Зеленського та президента США Джо Байдена запланована на 31 серпня. Нещодавно стало відомо, що формат передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й розмову віч-на-віч.
- Також у Штатах Зеленський може зустрітися з Ілоном Маском.