Бажання уникнути конфронтацію

На думку Волкера, найочевиднішою помилкою є прагнення деескалації, а не протистояння агресії. Зокрема це стосується і конфлікту на Донбасі. Так навесні 2021 року Володимир Путін зосередив значні сили на кордоні з Україною, чим викликав тривогу у західних лідерів.

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Як вважає політик, очільник Кремля може піти на ще серйозніші кроки, аби Захід за звичкою почав закликати його до деескалації. Тоді він зробить мінімальні поступки і буде просувати важливіші для себе питання, граючи на прагненні західних лідерів до миру.

Захід припускається трьох помилок у стосунках з Росією,

– заявив Волкер.

Не розв'язування проблем

Ще однією помилкою Заходу є "розкладання по поличках всіх проблем, а не зв'язування їх". Так Путін удає ніби він готовий співпрацювати із західними лідерами у розв'язанні кліматичних проблем, які для нього самого не мають жодного значення, але викликають серйозні занепокоєння на Заході, як зауважив Волкер.

Завдяки цьому очільнику Кремля вдається просувати власний порядок денний у важливих для себе питаннях. Він показує, нібито готовий до співпраці і стимулює західних лідерів не йти на ескалацію з Росією.

Ще одна помилка Білого дому

Ще одна важлива помилка, на думку Волкера, Білого дому – це уявлення нібито американська ліберальна демократична модель настільки приваблива, що більшість народів світу до неї прагнуть. Натомість варто пам'ятати, що в світі панує конкуренція ідей і бачень того, як керувати державами, які правила політичної гри встановлювати тощо.

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За словами колишнього спецпосланця США з питань України, Китай, Іран, Росія розвивають власні ідеологічні концепції і намагаються залучити до своїх лав якомога більше послідовників. Відтак Волкер радить американській політичній еліті вступати в конкуренту боротьбу і активніше боротися за уми людей.