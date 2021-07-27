Желание избежать конфронтации

По мнению Волкера, самой очевидной ошибкой является стремление деэскалации, а не противостояние агрессии. В частности, это касается и конфликта на Донбассе. Так, весной 2021 года Владимир Путин сосредоточил значительные силы на границе с Украиной, чем вызвал тревогу у западных лидеров.

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Как считает политик, глава Кремля может пойти на еще более серьезные шаги, чтобы Запад по привычке начал призывать его к деэскалации. Тогда он совершит минимальные уступки и будет продвигать более важные для себя вопросы, играя на стремлении западных лидеров к миру.

Запад допускает три ошибки в отношениях с Россией,

– заявил Волкер.

Нерешение проблем

Еще одной ошибкой является "раскладывание по полочкам всех проблем, а не соединение их". Так, Путин делает вид будто он готов сотрудничать с западными лидерами в решении климатических проблем, которые для него самого не имеют никакого значения, но вызывают серьезные опасения на Западе, как отметил Волкер.

Благодаря этому главе Кремля удается продвигать собственную повестку дня в важных для себя вопросах. Он показывает, что якобы готов к сотрудничеству и стимулирует западных лидеров не идти на эскалацию с Россией.

Еще одна ошибка Белого дома

Еще одна важная ошибка Белого дома, по мнению Волкера, – это представление, что якобы американская либеральная демократическая модель настолько привлекательна, что большинство народов мира к ней стремятся. Стоит помнить, что в мире царит конкуренция идей и видений того, как управлять государствами, какие правила политической игры устанавливать и тому подобное.

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По словам бывшего спецпосланника США по вопросам Украины, Китай, Иран, Россия развивают собственные идеологические концепции и пытаются привлечь в свои ряды как можно больше последователей. Поэтому Волкер советует американской политической элите вступать в конкурентную борьбу и активнее бороться за умы людей.