Волкер в интервью изданию рассказал, что был представителем США в НАТО и участвовал в создании черновика документа ПДЧ еще в 1999 году, поэтому имеет свое мнение на этот счет.
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Польза ПДЧ для Украины
Экс-спецпредставитель Госдепа в Украине отметил, что План действий по членству в НАТО всегда предусматривался как инструмент, но вовсе не как препятствие для вступления в Альянс. В частности, он должен помогать странам, которые пока не готовы к членству, достичь этой готовности чуть позже.
Волкер уточнил, что план предусматривал подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО.
Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет какую-то дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути в НАТО,
– подчеркнул он.
Дипломат убежден, что ПДЧ в отношении Украины страны-участницы НАТО используют скорее как препятствие. "Что бы я хотел видеть, так это то, что США и другие страны-участницы Альянса определили, каким должен быть дальнейший путь в НАТО для Украины, вместо того чтобы обсуждать, нужен ПДЧ или нет", – пояснил Волкер.
Бывший спецпредставитель Госдепа призвал не использовать этот план как преграду, а говорить о том, что должно произойти, чтобы Украина получила столь необходимое ей членство в НАТО.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Заявку на вступление в Альянс Киев подал еще в 2008 году. Только через 12 лет, в 2020 году Украина стала партнером НАТО, войдя в программу расширенных возможностей.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап – получение Плана действий по членству в Альянсе.
- Ранее министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.
- Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена вступить в НАТО в течение ближайших 5 – 10 лет.