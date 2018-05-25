Волкер назвал силы, которые должны заменить российские войска на Донбассе

Миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска, участвующие в вооруженном конфликте на украинском Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

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"Россия проводит на Донбассе военную операцию. Как военная, так и гражданская власти там полностью подчиняются приказам россиян. Но мы предложили решение, согласно которому там будут размещены миротворческие силы ООН. Эти силы должны заменить российские войска, гарантировать безопасность в регионе и взять под свой контроль границу", – подчеркнул Волкер.

По словам спецпредставителя США, это должно было бы создать предпосылки для реализации Минских соглашений.

Дело за Владимиром Путиным, если он в этом заинтересован. Я думаю, что восстановить мир возможно,

– добавил он.

По мнению Волкера, заставить страну-агрессора вывести свои войска из Донбасса можно, если Путин поймет, что не заинтересован в дальнейшей оккупации части Украины.

"Вытеснить Россию из Украины сложно, речь идет о попытке заставить Москву понять, что продолжение оккупации не в интересах россиян", – добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".