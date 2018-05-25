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Волкер назвав сили, які повинні замінити російські війська на Донбасі

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Миротворці ООН мають замінити російські війська на Донбасі
Миротворці ООН мають замінити російські війська на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй повинні замінити російські війська, які беруть участь у збройному конфлікті на українському Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter

Читайте також: Волкер пояснив, як миротворча місія ООН вплине на мінські угоди щодо Донбасу

"Росія проводить на Донбасі військову операцію. Як військова, так і цивільна влада там повністю підкоряються наказам росіян. Але ми запропонували рішення, згідно з яким там будуть розміщені миротворчі сили ООН. Ці сили повинні замінити російські війська, гарантувати безпеку в регіоні і взяти під свій контроль кордон", – наголосив Волкер.

За словами спецпредставника США, це мало би створити передумови для реалізації Мінських угод.

Справа за Володимиром Путіним, якщо він у цьому зацікавлений. Я думаю, що відновити мир можливо,
– додав він.

На думку Волкера, змусити країну-агресора вивести свої війська з Донбасу можна, якщо Путін зрозуміє, що не зацікавлений у подальшій окупації частини України.

"Витіснити Росію з України складно, йдеться про спробу змусити Москву зрозуміти, що продовження окупації не в інтересах росіян", – додав він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Миротворчий контингент Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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