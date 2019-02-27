Волкер озвучил главное условие ввода миротворцев на Донбасс

Введение миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей возможно только при условии вывода из оккупированного региона военных сил Российской Федерации.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что минские договоренности имеют определяющее значение, передает УНИАН. Одним из способов реализации этих соглашений является введение миротворцев на Донбасс. Они должны заменить российских военных и создать безопасный контроль в регионе.

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Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения,

– подчеркнул Волкер.

Минские договоренности является определяющим документом, в котором Россия признает, что территория оккупированного Донбасса должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль Украины.

"В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", – добавил представитель США.

Однако проблемы малой эффективности сделок не заключается в них самих.

Проблема, почему минские соглашения многие считают малоэффективными заключается не в них самих, а в том, что "Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение".

США поддерживают соглашения и продолжают настаивать на их исполнении Россией.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

По какому сценарияю миротворцы должны зайти на Донбасс? Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе должна стоять международная переходная администрация. Контингент миротворцев должен насчитывать от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.