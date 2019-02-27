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      Волкер озвучив головну умову введення миротворців на Донбас

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      Волкер назвав умову, коли миротворці увійдуть на Донбас
      Волкер назвав умову, коли миротворці увійдуть на Донбас / Фото з відкритих джерел

      Введення миротворчої місії ООН на території Донецької та Луганської областей можливе тільки за умови виведення з окупованого регіону військових сил Російської Федерації.

      Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що мінські домовленості мають визначальне значення, передає УНІАН. Одним зі способів реалізації цих угод є введення миротворців на Донбас. Вони мають замінити російських військових та створити безпечний контроль в регіоні.

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      Ми готові працювати над цією основою і запровадити таку місію ООН, щойно Росія буде готова вивести свої сили і повністю виконати Мінські угоди,
      – наголосив Волкер.

      Мінські домовленості є визначальним документом, у якому Росія визнає, що територія окупованого Донбасу має бути повернута під суверенітет і територіальний контроль України.

      "У них говориться, що міжнародний кордон між Україною і Росією має контролюватися українцями з української сторони. Вони закликають до виведення іноземних сил і розформування незаконних збройних формувань", – додав представник США.

      Проте проблеми малої ефективнсті угод  не полягає у них самих. 

      Проблема, чому мінські угоди багато хто вважає малоефективними полягає не в них самих, а в тому, що "Росія ніколи не визнала відповідальності за їхнє виконання".

      США підтримують угоди та продовжують наполягати на їх виконанні Росією.

      Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      За яким сценарієм миротворці мають увійти на Донбас? Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Контингент миротворців мав би налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Миротворчий контингент Війна на Донбасі Курт Волкер Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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