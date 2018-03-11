Волкер планирует вскоре посетить Донбасс
Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Киев и прифронтовой Донбасс.
Об этом он сказал на полях Брюссельского форума, сообщает "Голос Америки".
"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", – рассказал Волкер.
Читайте также: Волкер назвал главную проблему минских договоренностей
При этом американский дипломат добавил, что дата посещения пока не установлена.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии