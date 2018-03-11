Волкер планирует вскоре посетить Донбасс

Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Киев и прифронтовой Донбасс.

Об этом он сказал на полях Брюссельского форума, сообщает "Голос Америки".

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", – рассказал Волкер.

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При этом американский дипломат добавил, что дата посещения пока не установлена.