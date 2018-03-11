Волкер планує невдовзі відвідати Донбас
Спеціальний представник Державного департаменту з питань України Курт Волкер в найближчому часі відвідає Київ та прифронтовий Донбас.
Про це він сказав на полях Брюссельського форуму, повідомляє "Голос Америки".
"В найближчому часі я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід", – розповів Волкер.
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При цьому американський дипломат додав, що дата відвідин поки що не встановлена.
Джерело: 24 Канал
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