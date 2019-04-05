Волкер: РФ будет тестировать инструменты своей гибридной войны на новом украинском президенте

Кто бы ни стал новым президентом Украины, Россия продолжит тестировать на этом человеке инструменты своей гибридной войны.

Такого мнения придерживается спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Такой вывод он сделал, анализируя поведение России до сих пор. Об этом Волкер рассказал в интервью американскому PBS News.

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Основываясь на поведении РФ до сих пор, можно предположить, что она продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины. Россия совершила вторжение. Она захватила территорию. Она поддерживает продолжение боевых действий. В наличии различные виды пропаганды: RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты гибридной войны представлены в Украине,

– сказал он.

Характеризуя основных претендентов на пост главы украинского государства, Волкер назвал лидера президентской кампании Владимира Зеленского "кандидатом, который борется против действующего президента". А действующий глава государства Петр Порошенко, по мнению Волкера, "словно говорит: я тяжело работал, у меня много достижений, но нужно сделать больше".

"Теперь украинское общество должно выбрать: хотят ли они кого-то, кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы? Или они хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако, сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоит Путину?" – добавил он.

Кто побеждает на выборах президента?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.