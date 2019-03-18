22:07
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Личная вражда: Волкер объяснил сильное напряжение во взаимоотношениях Порошенко и Путина

      221 Читати новину українською
      Между Путиным и Порошенко есть личная вражда
      Между Путиным и Порошенко есть личная вражда / Getty Images

      Спецпредставитель США Курт Волкер убежден, что между украинским президентом Петром Порошенко и главой Кремля Владимиром Путиным существует вражда на личностном уровне.

      По его словам, именно по причине острой неприязни Россия хочет видеть не столько поражение всей Украины, сколько провал именно Порошенко, пишет УНИАН.

      Читайте также: Путин отметился новым циничным заявлением относительно войны в Украине

      "Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, но и факт: Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко потерпит поражение", – сказал Волкер.

      Он добавил, что Путин ожидает политические изменения в Украине. Однако Спецпредставитель США не уверен, что Кремль поддерживает какого-то конкретного кандидата на предстоящих президентских выборах в нашей стране, которые состоятся 31 марта.

      Волкер подчеркнул, что для Соединенных Штатов тоже не важно, кто одержит победу в президентской гонке в Украине. Главное – чтобы новоизбранная власть продолжала укреплять демократические институты в стране, внедряла реформы и боролась с коррупцией.

      Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по безопасности и борьбе с коррупцией, а также восстановление Украиной ее суверенитета и территориальной целостности. Поэтому это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам,
      – отметил Волкер.

      Что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      Ее убила случайность, - врач Юлии Началовой прокомментировал причину смерти певицы
      сегодня
      2848
      Теги: Владимир Путин Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Курт Волкер Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
      сегодня , 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
      56
      Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      сегодня , 20:30 Клоуны и клоны в электоральном цирке: что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      Світлана Попова 511
      Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      сегодня , 20:05 Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      Наталія Лебідь 243
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 8167
      Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      сегодня , 18:15 Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      Єлизавета Герасимюк 267
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Милиция ищет вандалов, которые спилили крест под Аскольдовой могилой
      14 июня 2011 , 15:22 1
      Глава "Евробляхеров" сжег свой Range Rover: Видео
       9 ноября 2018 , 10:40
      Главные новости футбола 23 декабря: Тоттенхэм разгромил Эвертон, Зозуля и Малиновский феерят за рубежом
       24 декабря 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук