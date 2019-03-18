Личная вражда: Волкер объяснил сильное напряжение во взаимоотношениях Порошенко и Путина

Спецпредставитель США Курт Волкер убежден, что между украинским президентом Петром Порошенко и главой Кремля Владимиром Путиным существует вражда на личностном уровне.

По его словам, именно по причине острой неприязни Россия хочет видеть не столько поражение всей Украины, сколько провал именно Порошенко, пишет УНИАН.

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"Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, но и факт: Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко потерпит поражение", – сказал Волкер.

Он добавил, что Путин ожидает политические изменения в Украине. Однако Спецпредставитель США не уверен, что Кремль поддерживает какого-то конкретного кандидата на предстоящих президентских выборах в нашей стране, которые состоятся 31 марта.

Волкер подчеркнул, что для Соединенных Штатов тоже не важно, кто одержит победу в президентской гонке в Украине. Главное – чтобы новоизбранная власть продолжала укреплять демократические институты в стране, внедряла реформы и боролась с коррупцией.

Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по безопасности и борьбе с коррупцией, а также восстановление Украиной ее суверенитета и территориальной целостности. Поэтому это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам,

– отметил Волкер.

Что пишут западные СМИ о кандидатах в президенты Украины – читайте в материале 24 канала.