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      Особиста ворожнеча: Волкер пояснив сильну напругу у взаєминах Порошенка і Путіна

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      Між Путіним і Порошенком є особиста ворожнеча
      Між Путіним і Порошенком є особиста ворожнеча / Getty Images

      Спецпредставник США Курт Волкер переконаний, що між українським президентом Петром Порошенком та керманичем Кремля Володимиром Путіним існує ворожнеча на особистісному рівні.

      За його словами, саме з причини гострої неприязні Росія хоче бачити не стільки поразку всієї України, скільки провал саме Порошенка, пише УНІАН

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      "Я думаю, що це правда. По суті, це не лише правда, а і факт: Росія сама говорила, що вона хоче бачити, як Порошенко зазнає поразки", – сказав Волкер. 

      Він додав, що Путін очікує на політичні зміни в Україні. Проте Спецпредставник США не впевнений, що Кремль підтримує якогось конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах у нашій країні, що відбудуться 31 березня. 

      Волкер наголосив, що для Сполучених Штатів теж не важливо, хто здобуде перемогу у президентській гонці в Україні. Головне – аби новообрана влада продовжувала зміцнювати демократичні інститути в країні, запроваджувала реформи та боролась з корупцією.

      Ми підтримуємо принципи. Ми підтримуємо принципи міцних демократичних інститутів, реформи щодо безпеки та боротьби з корупцією, а також відновлення Україною її суверенітету і територіальної цілісності. Тож це те, за що ми виступаємо, і ми виразно говоримо це усім кандидатам,
      – зазначив Волкер. 

      Що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Володимир Путін Петро Порошенко Курт Волкер
      Джерело: 24 Канал
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