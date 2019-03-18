Особиста ворожнеча: Волкер пояснив сильну напругу у взаєминах Порошенка і Путіна
Спецпредставник США Курт Волкер переконаний, що між українським президентом Петром Порошенком та керманичем Кремля Володимиром Путіним існує ворожнеча на особистісному рівні.
За його словами, саме з причини гострої неприязні Росія хоче бачити не стільки поразку всієї України, скільки провал саме Порошенка, пише УНІАН.
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"Я думаю, що це правда. По суті, це не лише правда, а і факт: Росія сама говорила, що вона хоче бачити, як Порошенко зазнає поразки", – сказав Волкер.
Він додав, що Путін очікує на політичні зміни в Україні. Проте Спецпредставник США не впевнений, що Кремль підтримує якогось конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах у нашій країні, що відбудуться 31 березня.
Волкер наголосив, що для Сполучених Штатів теж не важливо, хто здобуде перемогу у президентській гонці в Україні. Головне – аби новообрана влада продовжувала зміцнювати демократичні інститути в країні, запроваджувала реформи та боролась з корупцією.
Ми підтримуємо принципи. Ми підтримуємо принципи міцних демократичних інститутів, реформи щодо безпеки та боротьби з корупцією, а також відновлення Україною її суверенітету і територіальної цілісності. Тож це те, за що ми виступаємо, і ми виразно говоримо це усім кандидатам,
– зазначив Волкер.
Що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України – читайте у матеріалі 24 каналу.
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