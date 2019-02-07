Волкер вступился за российских наблюдателей на выборах в Украине: реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Украине следует допустить российских наблюдателей на выборы.

Курт Волкер отмечал, что Украине следует доверять своим демократическим институтам и уверял, что участие российских представителей на выборах – это нормально. Однако во время утреннего пленарного заседания в Раде депутаты все же проголосовали за недопуск россиян.

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Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами,

– отреагировала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на слова Волкера в комментарии "Укринформ".

Она также вспомнила, что украинские наблюдатели, в свою очередь, не принимали участия в российских президентских выборах в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей и на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", – подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Почему Украина выступает против участия наблюдателей из РФ на выборах?

Через своих наблюдателей Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов. Поэтому глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские и парламентские выборы, которые состоятся 31 марта 2019.



По его словам, это политическая позиция Киева и необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.