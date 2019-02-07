Волкер заступився за російських спостерігачів на виборах в Україні: реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова спеціального представника Держдепартаменту США Курта Волкера про те, що Україні слід допустити російських спостерігачів на вибори.

Курт Волкер зазначав, що Україні слід довіряти своїм демократичним інститутам та запевняв, що участь російських представників на виборах – це нормально. Проте під час ранкового пленарного засідання у Раді депутати все ж проголосували за недопуск росіян.

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Україна забезпечить демократичність і дотримання всіх виборчих стандартів у процесі здійснення волевиявлення громадян. Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважала БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами,

– відреагувала речниця МЗС Катерина Зеленко на слова Волкера у коментарі "Укрінформ".

Вона також пригадала, що українські спостерігачі, своєю чергою, не брали участі у російських президентських виборах у 2018 році.

"Впевнені, що відсутність російських спостерігачів і цього разу не завадить БДІПЛ провести якісне спостереження за виборами", – наголосила речниця відомства.

Чому Україна виступає проти участі спостерігачів РФ на виборах?Через своїх спостерігачів Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів. Тому глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські та парламентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019.



За його словами, це політична позиція Києва і необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.