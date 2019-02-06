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      КИУ обеспокоен аномальным количеством наблюдателей на президентских выборах

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      В КИУ заявили про аномальное количество наблюдателей
      В КИУ заявили про аномальное количество наблюдателей / 24 Канал

      "Комитет избирателей Украины" отметил, что 131 из 139 организаций заявили, что будут наблюдать за предстоящими выборами президента Украины на всей ее территории. При этом большинство зарегистрированных организаций не имеют опыта наблюдения.

      В своем отчете по итогам пресс-конференции КИУ отмечает, что часть этих организаций были зарегистрированы лишь незадолго до выборов. Некоторые связаны с определенными политиками, а это поднимает вопрос о способности таких организаций обеспечить независимый и объективный мониторинг.

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      Для сравнения: за президентскими выборами в 2014 году наблюдали лишь 10 организаций.

      КИУ призывает государственные органы приложить должные усилия для реализации избирательных прав всех категорий граждан Украины, независимо от их места жительства. В частности, внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов, имеющих право изменить место голосования без изменения избирательного адреса,
      – говорится в отчете.

      Организация также призвала кандидатов соблюдать Конституцию Украины и избирательное законодательство и не распространять материалы, пропагандирующие войну, насилие, разжигающие межэтническую, расовую, религиозную вражду, посягающих на права и свободы человека.

      КВУ, вибори, президентські вибори
      Пресс-конференция "Итоги КИУ по наблюдению за избирательной кампанией в январе"

      Что касается зарубежных наблюдателей, то 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      4 февраля группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине для наблюдателей из РФ.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 Канал
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