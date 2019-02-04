16:17
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Зарегистрирован законопроект, запрещающий участие наблюдателей из России на выборах

      31 Читати новину українською
      Присутствие наблюдателей из РФ могут запретить на законодательном уровне
      Присутствие наблюдателей из РФ могут запретить на законодательном уровне / 24 Канал

      Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине для наблюдателей из РФ.

      Об этом сообщила председатель парламента Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию

      Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах,
      – написала она.

      Геращенко также рассказала, что во время согласительного совета руководители фракций и групп призвали народных депутатов поддержать позицию украинской дипломатии и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях на выборах в Украине.

      Законопроект № 9524 "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди авторов также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев.

      "Я думаю, что комитет рассмотрит его в ближайшее время, чтобы не допустить какого-либо механизма давления на украинские выборы", – сказал Андрей Парубий.

      9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это, в России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

      На это Климкин ответил, что все заявления Кремля о том, что они имеют право отправить своих представителей являются дерзкими, ведь Россия – страна-агрессор.

      Теги: Верховная Рада Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Парламентские выборы 2019 Законодательство
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Имение Тимошенко: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      сегодня , 16:02 Имение Тимошенко: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      Наталя Сколоздра 103
      Методы Мадуро: как диктатор привел Венесуэлу к бедности и кризису
      сегодня , 15:13 Методы Мадуро: как диктатор привел Венесуэлу к бедности и кризису
      Аркадий Бабченко 378
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      103
      Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      сегодня , 13:11 Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      476
      Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      сегодня , 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      Олександр Бевза 415
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Под угрозой было полстолицы: какое оружие хотели использовать Савченко и Рубан для теракта
       2 августа 2018 , 21:51
      Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательство
       2 февраля , 10:02
      Экс-форвард Динамо, Таврии и Металлурга Д сменил клуб в США
       31 июля 2018 , 09:15
      Как спрятаться от TruCam: слабые стороны и технические характеристики "Трукама"
       23 октября 2018 , 08:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук