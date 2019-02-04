Зарегистрирован законопроект, запрещающий участие наблюдателей из России на выборах

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете участия в президентских и парламентских выборах в Украине для наблюдателей из РФ.

Об этом сообщила председатель парламента Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах,

– написала она.

Геращенко также рассказала, что во время согласительного совета руководители фракций и групп призвали народных депутатов поддержать позицию украинской дипломатии и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях на выборах в Украине.

Законопроект № 9524 "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди авторов также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев.

"Я думаю, что комитет рассмотрит его в ближайшее время, чтобы не допустить какого-либо механизма давления на украинские выборы", – сказал Андрей Парубий.

9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

В ответ на это, в России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

На это Климкин ответил, что все заявления Кремля о том, что они имеют право отправить своих представителей являются дерзкими, ведь Россия – страна-агрессор.