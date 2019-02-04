Зареєстровано законопроект, який забороняє участь спостерігачів з Росії на виборах

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект про заборону участі у президентських та парламентських виборах в Україні для спостерігачів з РФ.

Про це повідомила голова парламенту України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Разом з колегами зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни-агресора РФ на українських президентських і парламентських виборах,

– написала вона.

Геращенко також розповіла, що під час погоджувальної ради керівники фракцій і груп закликали народних депутатів підтримати позицію української дипломатії і прийняти законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів у міжнародних місіях на виборах в Україні.

Законопроект № 9524 "Про внесення змін до деяких законів про спостереження за виборчим процесом в Україні" зареєстрований в парламенті у понеділок. Серед авторів також голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента в парламенті Ірина Луценко, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Я думаю, що комітет розгляне його найближчим часом, щоб не допустити будь-якого механізму тиску на українські вибори", – сказав Андрій Парубій.



9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

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У відповідь на це, у Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори.

На це Клімкін відповів, що усі заяви Кремля про те, що вони мають право відправити своїх представників є зухвалими, адже Росія – країна-агресор.