Волкер заявил о потенциальной выгоде для Украины от прямого контакта с Россией

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что Нормандский формат не станет противостоянием Зеленского против Путина, Меркель и Макрона. Впрочем, подчеркнул он, является потенциальная выгода и от прямого контакта украинского президента с российским.

Однако прямой контакт с Путиным не должен быть эксклюзивным, отметил Волкер в интервью "Гордону".

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Нормандский формат также подходит. Не думаю, что Эммануэль Макрон или Ангела Меркель настроены против Украины. И точно знаю, что Дональд Трамп не против Украины,

– заявил спецпредставитель Госдепа.

По его словам, так же на решение проблемы войны в Украине влияют и двусторонние американо-российские отношения.

"Впрочем недавний обмен пленными стал возможным после прямого контакта между президентами. Они делегировали это своим помощникам, и решение проблемы стало возможным. Есть определенные перспективы от прямых контактов, но все должно быть в контексте", – резюмировал Курт Волкер.



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