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      Волкер заявил о потенциальной выгоде для Украины от прямого контакта с Россией

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      Прямые контакты Путина и Зеленского имеют потенциальную выгоду, – Волкер
      Прямые контакты Путина и Зеленского имеют потенциальную выгоду, – Волкер / capital.ua

      Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заверил, что Нормандский формат не станет противостоянием Зеленского против Путина, Меркель и Макрона. Впрочем, подчеркнул он, является потенциальная выгода и от прямого контакта украинского президента с российским.

      Однако прямой контакт с Путиным не должен быть эксклюзивным, отметил Волкер в интервью "Гордону".

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      Нормандский формат также подходит. Не думаю, что Эммануэль Макрон или Ангела Меркель настроены против Украины. И точно знаю, что Дональд Трамп не против Украины,
      – заявил спецпредставитель Госдепа.

      По его словам, так же на решение проблемы войны в Украине влияют и двусторонние американо-российские отношения.

      "Впрочем недавний обмен пленными стал возможным после прямого контакта между президентами. Они делегировали это своим помощникам, и решение проблемы стало возможным. Есть определенные перспективы от прямых контактов, но все должно быть в контексте", – резюмировал Курт Волкер.

      окуповані території, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Курт Волкер Нормандский формат Оккупированные территории
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