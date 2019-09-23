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      Волкер заявив про потенційну вигоду для України від прямого контакту з Росією

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      Прямі контакти Путіна і Зеленського мають потенційну вигоду, – Волкер
      Прямі контакти Путіна і Зеленського мають потенційну вигоду, – Волкер / capital.ua

      Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що Нормандський формат не стане протистоянням Зеленьского проти Путіна, Меркель і Макрона. Втім, підкреслив він, є потенційна вигода і від прямого контакту українського президента з російським.

      Проте прямий контакт з Путіним не повинен бути ексклюзивним, наголосив Волкер в інтерв'ю "Гордону".

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      Нормандський формат також підходить. Не думаю, що Еммануель Макрон чи Ангела Меркель налаштовані проти України. І точно знаю, що Дональд Трамп не проти України,
      – заявив спецпредставник Держдепу.

      За його словами, так само вирішення проблеми війни в Україні впливають і двосторонні американсько-російські відносини.

      "Втім нещодавній обмін полоненими став можливим після прямого контакту між президентами. Вони делегували це своїм помічникам, і вирішення проблеми стало можливим. Є певні перспективи від прямих контактів, але все має бути у контексті", – резюмував Курт Волкер.

      окуповані території, карта
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Окуповані території Нормандський формат Курт Волкер Війна на Донбасі Володимир Путін
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