В среду, 19 апреля, на канале роты "Гонор", являющейся частью батальона "Волки Да Винчи" вышел ролик, показывающий, как наши военные защищаются этот участок фронта от врага. Отметим, что захватчики не оставляют попыток наступления и все еще стремятся уже после более чем полугода безрезультатных операций захватить Бахмут.

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Война глазами военного

Те, кто никогда не был на передовой, никогда не смогут понять, как это видеть противника своими глазами и, рискуя своей жизнью, уничтожать его.

Собственно, на появившемся в сети видео можно увидеть, как выглядят окопы наших защитников, как украинские воины открывают огонь по захватчикам и борются до последнего за свою землю и в целом Украину.

Обратите внимание! Мы упорно не рекомендуем смотреть этот ролик людям, которые чувствуют, что уязвимы к эмоциям. Вместе с тем, предупреждаем, что на видео присутствует ненормативная лексика.

Бой за Бахмут от первого лица: смотрите видео с канала "Гонор" (есть нецензурная лексика, 18+)

Добавим, что дорога в Бахмут, которую контролируют ВСУ, позволяет обеспечивать гарнизон города всем необходимым. Поэтому важно удерживать соответствующие пути коммуникации и не дать оккупантам их уничтожить.

ВСУ готовятся к контрнаступлению