Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 60 атак противника.

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Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Где россияне вели наступательные действия

На Купянском направлении в прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное – Донецкой.

Оккупанты вели наступление возле Дибровы: карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отбито наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Силы обороны отразили наступление в направлении Ступочек: карта

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Карта боев за Авдеевку

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

Россия наступает на Авдеевку: карта боев

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

Россияне наступали в районе Пречистовки: карта

Какая ситуация на других участках фронта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренек, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфино и Речки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное Харьковской области.

Силы обороны уничтожают оккупантов