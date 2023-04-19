Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 60 атак противника.

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Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Где россияне вели наступательные действия

Оккупанты вели наступление возле Дибровы: карта

Силы обороны отразили наступление в направлении Ступочек: карта

Карта боев за Авдеевку

Россия наступает на Авдеевку: карта боев

Россияне наступали в районе Пречистовки: карта

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны уничтожают оккупантов

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных (7 – типа "Шахид-136" и 1 – "Ланцет").
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект противника.