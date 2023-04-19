Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України було відбито понад 60 атак противника.

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Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Де росіяни вели наступальні дії

Окупанти вели наступ біля Діброви: карта

Сили оборони відбили наступ в напрямку Ступочок: карта

Карта боїв за Авдіївку

Росія наступає на Авдіївку: карта боїв

Росіяни наступали в районі Пречистівки: карта

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують окупантів

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних (7 – типу "Шахід-136" та 1 – "Ланцет").
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника.