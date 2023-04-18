Тільки протягом минулої доби Росія завдала 4 ракетних та 41 авіаційний удар. Ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка
Попри втрати, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Яка ситуація на Лиманському і Куп'янському напрямках
Росіяни наступали біля Синьківки: карта боїв
Росіяни вели наступ в районі Спірного: карта боїв
Яка ситуація у Бахмуті та Авдіївці
Карта бойових дій у Бахмуті
Карта бойових дій біля Авдіївки
Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки: карта
Яка ситуація на інших напрямках
Сили оборони вдарили по окупантах
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.