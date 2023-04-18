Только за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар. Враг совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка

Несмотря на потери, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Какая ситуация на Лиманском и Купянском направлениях

Россияне наступали возле Синьковки: карта боев

Россияне вели наступление в районе Спорного: карта боев

Какая ситуация в Бахмуте и Авдеевке

Карта боевых действий в Бахмуте

Карта боевых действий возле Авдеевки

Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация на других направлениях

Силы обороны ударили по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.