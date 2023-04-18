Только за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар. Враг совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка

Несмотря на потери, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Какая ситуация на Лиманском и Купянском направлениях

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западне Харьковской области.

Россияне наступали возле Синьковки: карта боев

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное в Донецкой области.

Россияне вели наступление в районе Спорного: карта боев

Какая ситуация в Бахмуте и Авдеевке

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за город Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

Карта боевых действий возле Авдеевки

На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация на других направлениях

На Шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.



За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

Силы обороны ударили по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.