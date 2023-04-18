Только за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар. Враг совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Смотрите также Война артиллерии: как миллион снарядов изменит ситуацию на фронте и когда наступит переломный момент
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка
Несмотря на потери, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Какая ситуация на Лиманском и Купянском направлениях
Россияне наступали возле Синьковки: карта боев
Россияне вели наступление в районе Спорного: карта боев
Какая ситуация в Бахмуте и Авдеевке
Карта боевых действий в Бахмуте
Карта боевых действий возле Авдеевки
Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта
Какая ситуация на других направлениях
Силы обороны ударили по оккупантам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.